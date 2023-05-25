Пономарёв Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёв Николай

Пономарёв Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1897

Сын: Пономарёв Ананий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

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