(Пономарёва) Анна Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти12.04.2007
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Иван Николаевич
Отец ребёнка: Тоскаев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тоскаев Николай
Смерть
12.04.2007
Коновалова, Куртамышский муниципальный район, Курганская область