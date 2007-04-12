(Пономарёва) Анна Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пономарёва) Анна Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

12.04.2007

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Пономарёв Ананий Николаевич

Мать: Колупаева (Колупаева) Татьяна Фёдоровна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тоскаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тоскаев Николай

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тоскаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Иван Николаевич

Отец ребёнка: Тоскаев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тоскаев Николай

Смерть
12.04.2007
Коновалова, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

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