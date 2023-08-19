Гореванов Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Национальность - великоруссы
Рождение ребёнка
1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гореванова Анна
Рождение ребёнка
30.03.1923
Сын: Гореванов Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Гореванова Анна
п. Зырянка Каргопольского района Курганской области
Рождение ребёнка
20.06.1927
Сын: Гореванов Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Гореванова Анна
с. М. Раково Курганской области, Курганского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гореванова Анна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно