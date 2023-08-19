Гореванов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гореванов Михаил

Место рождения

Красная Горка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1923 г.р.
1927 г.р.

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Национальность - великоруссы
Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гореванова Анна

Рождение ребёнка
30.03.1923

Сын: Гореванов Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Гореванова Анна

п. Зырянка Каргопольского района Курганской области
Рождение ребёнка
20.06.1927

Сын: Гореванов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Гореванова Анна

с. М. Раково Курганской области, Курганского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гореванова Анна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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