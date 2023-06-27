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Гореванова Анна

Место рождения

Красная Горка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Национальность - великоруссы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гореванов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гореванов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Гореванов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
30.03.1923

Сын: Гореванов Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Гореванов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
20.06.1927

Сын: Гореванов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Гореванов Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно

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