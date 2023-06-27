Гореванова Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Национальность - великоруссы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гореванов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Гореванов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
30.03.1923
Сын: Гореванов Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Гореванов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1927
Сын: Гореванов Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Гореванов Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно