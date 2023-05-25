Гореванов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1936
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Гореванов Михаил Петрович
Мать: Гореванова Анна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1933
Дочь: Трапезникова (Гореванова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1936