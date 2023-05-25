Гореванов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гореванов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гореванов Михаил Петрович

Мать: Гореванова Анна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1933

Дочь: Трапезникова (Гореванова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1936

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