Трапезникова (Гореванова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезникова (Гореванова) Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1933

Дата смерти

17.11.2005

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1933

Отец: Гореванов Николай Михайлович

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Репкова, Курганский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
17.11.2005

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