Трапезникова (Гореванова) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1933
Дата смерти17.11.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1933
Отец: Гореванов Николай Михайлович
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Репкова, Курганский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
17.11.2005