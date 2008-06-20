Гореванов Леонид Михайлович
Место рожденияп. Зырянка Каргопольского района Курганской области
Дата рождения30.03.1923
Дата смерти20.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1923
Отец: Гореванов Михаил
Мать: Гореванова Анна
п. Зырянка Каргопольского района Курганской области
Рождение ребёнка
16.01.1947
с. Мало-Раково
Рождение ребёнка
?.05.1953
Рождение ребёнка
26.08.1958
Большое Раково, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Военная награда
06.04.1985
@Леонид Михайлович Гореванов награжден орденом Отечественной войны II степени
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Смерть
20.06.2008