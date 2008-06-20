Гореванов Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гореванов Леонид Михайлович

Место рождения

п. Зырянка Каргопольского района Курганской области

Дата рождения

30.03.1923

Дата смерти

20.06.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1923

Отец: Гореванов Михаил

Мать: Гореванова Анна

п. Зырянка Каргопольского района Курганской области
Рождение ребёнка
16.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

с. Мало-Раково
Рождение ребёнка
?.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
26.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Большое Раково, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Военная награда
06.04.1985
@Леонид Михайлович Гореванов награжден орденом Отечественной войны II степени
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
20.06.2008