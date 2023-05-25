(Гореванова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гореванова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АЖ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гореванов Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гореванов Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гореванов Леонид Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гореванов Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
16.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гореванов Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
?.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гореванов Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
26.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гореванов Леонид Михайлович

Большое Раково, Кетовский муниципальный район, Курганская область

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