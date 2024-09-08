Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна

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Место рождения

Рязанская губ., д. Выдерга (Протасьев Угол) Спасская церковь

Дата рождения

23.11.1902

Дата смерти

?.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1902

Отец: Федосеев Михаил Степанов

Мать: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

ГАРО ф627 о278 д84 стр 140 АЗ №47
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черенков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Черенков Алексей Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутусова (Черенкова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Черенков Алексей Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черенкова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Черенков Алексей Фадеевич

Крещение
24.11.1902
Восприемники: Илья Иванов Буров и Васса Иванова Новинская
Рождение ребёнка
1936

Сын: Черенков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Черенков Алексей Фадеевич

Смерть
?.02.1977
Похороны
Неизвестно

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