Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна
Место рожденияРязанская губ., д. Выдерга (Протасьев Угол) Спасская церковь
Дата рождения23.11.1902
Дата смерти?.02.1977
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1902
ГАРО ф627 о278 д84 стр 140 АЗ №47
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черенков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Черенков Алексей Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутусова (Черенкова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Черенков Алексей Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черенкова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Черенков Алексей Фадеевич
Крещение
24.11.1902
Восприемники: Илья Иванов Буров и Васса Иванова Новинская
Рождение ребёнка
1936
Сын: Черенков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Черенков Алексей Фадеевич
Смерть
?.02.1977
Похороны
Неизвестно