Черенков Алексей Фадеевич
Место рожденияРязанская обл., Чучковский р-н, с. Фролово
Дата рождения1895
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутусова (Черенкова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черенкова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черенков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Черенков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна
Военная служба
06.09.1941
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне / пропал без вести