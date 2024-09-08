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Черенков Алексей Фадеевич

Место рождения

Рязанская обл., Чучковский р-н, с. Фролово

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутусова (Черенкова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черенкова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черенков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Черенков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна

Военная служба
06.09.1941
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне / пропал без вести

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