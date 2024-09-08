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Черенков Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черенков Алексей Фадеевич

Мать: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черенкова) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Анна

Упоминание
Неизвестно
прозвище САМОЛЕТ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черенков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
11.04.1957

Сын: Черенков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
20.01.1964

Дочь: (Черенкова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Анна

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