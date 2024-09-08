Черенков Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черенкова) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Анна
Упоминание
Неизвестно
прозвище САМОЛЕТ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черенков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
11.04.1957
Сын: Черенков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
20.01.1964
Дочь: (Черенкова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Анна