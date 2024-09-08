Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова
Место рожденияРязанская губ., д. Выдерга (Протасьев Угол)
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Буров Иван
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка – собственница
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосейкин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов
Упоминание
1897
Найти брачный обыск (составлялся в церкви невесты)
Бракосочетание
31.10.1897
ГАРО ф627 о278 д67
Рождение ребёнка
14.08.1898
Сын: Федосейкин Андрей Михаилов
Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов
ГАРО ф627 о278 д70 стр 13
Рождение ребёнка
13.08.1900
Дочь: (Федосейкина) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов
| русская
Рождение ребёнка
23.11.1902
Дочь: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов
ГАРО ф627 о278 д84 стр 140 АЗ №47
Рождение ребёнка
22.08.1905
Сын: Федосейкин Петр Михайлович
Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов
ГАРО ф627 о278 д96 стр 41
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Гуськова (Федосейкина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов
Рождение ребёнка
13.06.1910
Сын: Федосейкин Тихон Михайлович
Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов
ГАРО ф627 о278 д115
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя)
Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно