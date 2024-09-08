Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

Место рождения

Рязанская губ., д. Выдерга (Протасьев Угол)

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Буров Иван

Мать: ?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка – собственница
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосейкин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминание
1897
Найти брачный обыск (составлялся в церкви невесты)
Бракосочетание
31.10.1897

Муж: Федосеев Михаил Степанов

ГАРО ф627 о278 д67
Рождение ребёнка
14.08.1898

Сын: Федосейкин Андрей Михаилов

Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов

ГАРО ф627 о278 д70 стр 13
Рождение ребёнка
13.08.1900

Дочь: (Федосейкина) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов

| русская
Рождение ребёнка
23.11.1902

Дочь: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов

ГАРО ф627 о278 д84 стр 140 АЗ №47
Рождение ребёнка
22.08.1905

Сын: Федосейкин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов

ГАРО ф627 о278 д96 стр 41
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гуськова (Федосейкина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов

Рождение ребёнка
13.06.1910

Сын: Федосейкин Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д115
Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя)

Отец ребёнка: Федосеев Михаил Степанов

Смерть
Неизвестно
Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно

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