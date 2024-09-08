Черенков Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черенкова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Черенкова Надежда Тимофеевна
Образование
Неизвестно
начальное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черенков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Черенкова Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черенкова) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Черенкова Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.01.1960
Дочь: (Черенкова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Черенкова Надежда Тимофеевна
Работа или профессия
Между 1961 и 1963
конюх колхоза «Россия»
Смерть
Неизвестно