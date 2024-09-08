Черенков Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеренков Владимир Алексеевич

Черенков Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Черенков Алексей Фадеевич

Мать: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черенкова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Черенкова Надежда Тимофеевна

Образование
Неизвестно
начальное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черенков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Черенкова Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черенкова) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Черенкова Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.01.1960

Дочь: (Черенкова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Черенкова Надежда Тимофеевна

Работа или профессия
Между 1961 и 1963
конюх колхоза «Россия»
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.