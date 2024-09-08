Федосеев Михаил Степанов
Место рожденияРязанская губ., д. Выдерга (Протасьев Угол)
Дата рождения09.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1877
ГАРО ф627 о278 д142
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-собственник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосейкин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова
Крещение
10.01.1877
Восприемники: Степан Андреев и Мирослава. Священник Василий Петров
Бракосочетание
31.10.1897
ГАРО ф627 о278 д67
Смена имени
1898
Сына записал на фамилию «Федосейкин»
Рождение ребёнка
14.08.1898
Сын: Федосейкин Андрей Михаилов
Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова
ГАРО ф627 о278 д70 стр 13
Рождение ребёнка
13.08.1900
Дочь: (Федосейкина) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова
| русская
Рождение ребёнка
23.11.1902
Дочь: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова
ГАРО ф627 о278 д84 стр 140 АЗ №47
Рождение ребёнка
22.08.1905
Сын: Федосейкин Петр Михайлович
Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова
ГАРО ф627 о278 д96 стр 41
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Гуськова (Федосейкина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
13.06.1910
Сын: Федосейкин Тихон Михайлович
Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова
ГАРО ф627 о278 д115
Рождение ребёнка
15.03.1915
Смерть
Неизвестно