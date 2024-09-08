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Федосеев Михаил Степанов

Место рождения

Рязанская губ., д. Выдерга (Протасьев Угол)

Дата рождения

09.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1877

Отец: Федосеев Стефан Михаилов

Мать: Федосеева Марья Михаиловна

ГАРО ф627 о278 д142
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-собственник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосейкин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
10.01.1877
Восприемники: Степан Андреев и Мирослава. Священник Василий Петров
Бракосочетание
31.10.1897

Жена: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

ГАРО ф627 о278 д67
Смена имени
1898
Сына записал на фамилию «Федосейкин»
Рождение ребёнка
14.08.1898

Сын: Федосейкин Андрей Михаилов

Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

ГАРО ф627 о278 д70 стр 13
Рождение ребёнка
13.08.1900

Дочь: (Федосейкина) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

| русская
Рождение ребёнка
23.11.1902

Дочь: Черенкова (Федосейкина) Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

ГАРО ф627 о278 д84 стр 140 АЗ №47
Рождение ребёнка
22.08.1905

Сын: Федосейкин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

ГАРО ф627 о278 д96 стр 41
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гуськова (Федосейкина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
13.06.1910

Сын: Федосейкин Тихон Михайлович

Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д115
Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Долгушина (Федосейкина) Матрена Михайловна (Мотя)

Мать ребёнка: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

Смерть
Неизвестно

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