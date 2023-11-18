Корабельникова Анна Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельникова Анна Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1828 по 1830 ст.

Сын: Корабельников Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Корабельников Афанасий Петрович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1830 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 21 год по РС №9 (в 1851 г.) и 28 лет по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858... Показать все
Рождение ребёнка
С 1834 по 1836 ст.

Сын: Корабельников Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Корабельников Афанасий Петрович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1836 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 15 лет по РС №9 (в 1851 г.) и 22 года по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-185... Показать все
Рождение ребёнка
С 1836 по 1838 ст.

Сын: Корабельников Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Корабельников Афанасий Петрович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1838 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 13 лет по РС №9 (в 1851 г.) и 20 лет по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1841 ст.

Сын: Корабельников Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Корабельников Афанасий Петрович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.15об-16 Лист 15об. Первая запись за Декабрь 1841 г. Восприемники: Пантелей Егорович Корабельников и Матвея Иосифовича Корабельникова (двоюродный брат Афанасия по отцу, мо... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1845 ст.

Дочь: Марина Афанасьевна

Отец ребёнка: Корабельников Афанасий Петрович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Имеет сестру близнеца Домну
Рождение ребёнка
21.02.1845 ст.

Дочь: Домна Афанасьевна

Отец ребёнка: Корабельников Афанасий Петрович

ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.58об-59 Родились близнецы девочки Домна и Марина. Среди восприемников Иван Алексеевич Корабельников (брат моего 4-прадеда Иосифа Алексеевича и брат деда родившихся Петра Ал... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корабельников Афанасий Петрович

Смерть
Неизвестно
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