Корабельникова Анна Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
С 1828 по 1830 ст.
Сын: Корабельников Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Корабельников Афанасий Петрович
1830 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 21 год по РС №9 (в 1851 г.) и 28 лет по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858... Показать все
Рождение ребёнка
С 1834 по 1836 ст.
Сын: Корабельников Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Корабельников Афанасий Петрович
1836 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 15 лет по РС №9 (в 1851 г.) и 22 года по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-185... Показать все
Рождение ребёнка
С 1836 по 1838 ст.
Сын: Корабельников Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Корабельников Афанасий Петрович
1838 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 13 лет по РС №9 (в 1851 г.) и 20 лет по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1841 ст.
Сын: Корабельников Пётр Афанасьевич
Отец ребёнка: Корабельников Афанасий Петрович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.15об-16 Лист 15об. Первая запись за Декабрь 1841 г. Восприемники: Пантелей Егорович Корабельников и Матвея Иосифовича Корабельникова (двоюродный брат Афанасия по отцу, мо... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1845 ст.
Дочь: Марина Афанасьевна
Отец ребёнка: Корабельников Афанасий Петрович
Имеет сестру близнеца Домну
Рождение ребёнка
21.02.1845 ст.
Дочь: Домна Афанасьевна
Отец ребёнка: Корабельников Афанасий Петрович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.58об-59 Родились близнецы девочки Домна и Марина. Среди восприемников Иван Алексеевич Корабельников (брат моего 4-прадеда Иосифа Алексеевича и брат деда родившихся Петра Ал... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно