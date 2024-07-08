(Корабельникова) Домна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корабельникова) Домна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1810 по 1811 г.р.

Мать

С 1806 по 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Рождение
21.02.1845 ст.

Отец: Корабельников Афанасий Петрович

Мать: Корабельникова Анна Исаевна

ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.58об-59 Родились близнецы девочки Домна и Марина. Среди восприемников Иван Алексеевич Корабельников (брат моего 4-прадеда Иосифа Алексеевича и брат деда родившихся Петра Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно

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