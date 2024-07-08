(Корабельникова) Домна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
21.02.1845 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.58об-59 Родились близнецы девочки Домна и Марина. Среди восприемников Иван Алексеевич Корабельников (брат моего 4-прадеда Иосифа Алексеевича и брат деда родившихся Петра Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно