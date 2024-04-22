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Корабельников Афанасий Петрович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

С 1810 по 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1810 по 1811 ст.

Отец: Корабельников Пётр Алексеевич

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1811 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 40 лет по РС №9 (в 1851 г.) и 47 лет по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858... Показать все
Рождение ребёнка
С 1828 по 1830 ст.

Сын: Корабельников Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Корабельникова Анна Исаевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1830 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 21 год по РС №9 (в 1851 г.) и 28 лет по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858... Показать все
Рождение ребёнка
С 1834 по 1836 ст.

Сын: Корабельников Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Корабельникова Анна Исаевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1836 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 15 лет по РС №9 (в 1851 г.) и 22 года по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-185... Показать все
Рождение ребёнка
С 1836 по 1838 ст.

Сын: Корабельников Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Корабельникова Анна Исаевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1838 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 13 лет по РС №9 (в 1851 г.) и 20 лет по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1841 ст.

Сын: Корабельников Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: Корабельникова Анна Исаевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.15об-16 Лист 15об. Первая запись за Декабрь 1841 г. Восприемники: Пантелей Егорович Корабельников и Матвея Иосифовича Корабельникова (двоюродный брат Афанасия по отцу, мо... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1845 ст.

Дочь: Марина Афанасьевна

Мать ребёнка: Корабельникова Анна Исаевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Имеет сестру близнеца Домну
Рождение ребёнка
21.02.1845 ст.

Дочь: Домна Афанасьевна

Мать ребёнка: Корабельникова Анна Исаевна

ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.58об-59 Родились близнецы девочки Домна и Марина. Среди восприемников Иван Алексеевич Корабельников (брат моего 4-прадеда Иосифа Алексеевича и брат деда родившихся Петра Ал... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабельникова Анна Исаевна

Смерть
Неизвестно
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