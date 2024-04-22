Корабельников Алексей Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1828 по 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1828 по 1830 ст.
1830 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 21 год по РС №9 (в 1851 г.) и 28 лет по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858... Показать все
Бракосочетание
30.01.1849 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.152об-153 Запись № 3. Поручители: По жениху (внук Петра Алексеевича Корабельникова (пр. 1780 г.р.)): села Грязновка казенные крестьяне Иван Алексеевич (брат деда жениха), ... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1849 ст.
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Корабельникова Марина (Климоновна) Климентовна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.148об-149 Это внучка Петра Алексеевича Корабельникова (брата моего 4 прадеда Иосифа Алексеевича). В восприемниках девица Прасковья Иосифовна Корабельникова (20 лет, пр. 182... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1852 ст.
Сын: Корабельников Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Корабельникова Марина (Климоновна) Климентовна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.27об Запись № 18 В восприемниках в т.ч. Анастасия Андреевна Корабельникова. Скорее всего это жена Якова Иосифовича Корабельникова. На день регистрации ей 27 лет (пр.1825 г.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Корабельникова Марина (Климоновна) Климентовна
1857 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 1 год. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №1.
Рождение ребёнка
25.10.1862 ст.
Сын: Корабельников Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Корабельникова Ольга Владимировна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.78об-79 Это правнук Петра Алексеевича Корабельникова (пр. 1780 г.р.). Отцу около 34 лет. Восприемники: Матвей Иосифович Корабельников 46 лет (племянник Петра Ал. и мой 3 пр... Показать все
Смерть
Неизвестно