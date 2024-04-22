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(Корабельникова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.11.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1849 ст.

Отец: Корабельников Алексей Афанасьевич

Мать: Корабельникова Марина (Климоновна) Климентовна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.148об-149 Это внучка Петра Алексеевича Корабельникова (брата моего 4 прадеда Иосифа Алексеевича). В восприемниках девица Прасковья Иосифовна Корабельникова (20 лет, пр. 182... Показать все
Смерть
Неизвестно
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