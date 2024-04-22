Корабельникова (Вялкина) Марина (Климоновна) Климентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорабельникова (Вялкина) Марина (Климоновна) Климентовна

Корабельникова (Вялкина) Марина (Климоновна) Климентовна

Место рождения

Павелка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Павелка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.01.1849 ст.

Муж: Корабельников Алексей Афанасьевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.152об-153 Запись № 3. Поручители: По жениху (внук Петра Алексеевича Корабельникова (пр. 1780 г.р.)): села Грязновка казенные крестьяне Иван Алексеевич (брат деда жениха), ... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1849 ст.

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Корабельников Алексей Афанасьевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.148об-149 Это внучка Петра Алексеевича Корабельникова (брата моего 4 прадеда Иосифа Алексеевича). В восприемниках девица Прасковья Иосифовна Корабельникова (20 лет, пр. 182... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1852 ст.

Сын: Корабельников Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Корабельников Алексей Афанасьевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.27об Запись № 18 В восприемниках в т.ч. Анастасия Андреевна Корабельникова. Скорее всего это жена Якова Иосифовича Корабельникова. На день регистрации ей 27 лет (пр.1825 г.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Корабельников Алексей Афанасьевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1857 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 1 год. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №1.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close