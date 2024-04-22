Корабельникова (Вялкина) Марина (Климоновна) Климентовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1828 ст.
Бракосочетание
30.01.1849 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.152об-153 Запись № 3. Поручители: По жениху (внук Петра Алексеевича Корабельникова (пр. 1780 г.р.)): села Грязновка казенные крестьяне Иван Алексеевич (брат деда жениха), ... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1849 ст.
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Корабельников Алексей Афанасьевич
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.148об-149 Это внучка Петра Алексеевича Корабельникова (брата моего 4 прадеда Иосифа Алексеевича). В восприемниках девица Прасковья Иосифовна Корабельникова (20 лет, пр. 182... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1852 ст.
Сын: Корабельников Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Корабельников Алексей Афанасьевич
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.27об Запись № 18 В восприемниках в т.ч. Анастасия Андреевна Корабельникова. Скорее всего это жена Якова Иосифовича Корабельникова. На день регистрации ей 27 лет (пр.1825 г.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Корабельников Алексей Афанасьевич
1857 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 1 год. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №1.
Смерть
Неизвестно