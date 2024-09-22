Корабельникова Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1862 ст.
Сын: Корабельников Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Корабельников Алексей Афанасьевич
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.78об-79 Это правнук Петра Алексеевича Корабельникова (пр. 1780 г.р.). Отцу около 34 лет. Восприемники: Матвей Иосифович Корабельников 46 лет (племянник Петра Ал. и мой 3 пр... Показать все
Смерть
Неизвестно