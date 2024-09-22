Корабельникова Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельникова Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1828 по 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корабельников Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.10.1862 ст.

Сын: Корабельников Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Корабельников Алексей Афанасьевич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.78об-79 Это правнук Петра Алексеевича Корабельникова (пр. 1780 г.р.). Отцу около 34 лет. Восприемники: Матвей Иосифович Корабельников 46 лет (племянник Петра Ал. и мой 3 пр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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