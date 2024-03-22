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Корабельников Иван Афанасьевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

С 1834 по 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1834 по 1836 ст.

Отец: Корабельников Афанасий Петрович

Мать: Корабельникова Анна Исаевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1836 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 15 лет по РС №9 (в 1851 г.) и 22 года по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-185... Показать все
Рождение ребёнка
Около 01.02.1858 ст.

Дочь: Корабельникова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Корабельникова Февронья Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения вычислена на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 2 месяца. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №1.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабельникова Февронья Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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