Корабельников Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1834 по 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1834 по 1836 ст.
1836 Год рождения вычислен на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от апреля 1858г., где указан возраст 15 лет по РС №9 (в 1851 г.) и 22 года по РС №10. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-185... Показать все
Рождение ребёнка
Около 01.02.1858 ст.
Дочь: Корабельникова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Корабельникова Февронья Васильевна
Дата рождения вычислена на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 2 месяца. ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л121_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №1.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно