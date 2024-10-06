Корабельников Пётр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
19.12.1841 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.15об-16 Лист 15об. Первая запись за Декабрь 1841 г. Восприемники: Пантелей Егорович Корабельников и Матвея Иосифовича Корабельникова (двоюродный брат Афанасия по отцу, мо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.1869 ст.
Жена: не указана
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.81об-82 брак Пётр, сын Афанасия Петровича Корабельникова, 20/ Пелагея , дочь Гаврила Васильевича (фам. Не разборчиво),22, с. Пружинки Задонского уезда поручители: Павел Кир... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1870 ст.
Сын: Корабельников Иван Петрович
Мать ребёнка: Корабельникова (Не Разборчиво) Пелагея Гавриловна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.111.Л.82об-83
Рождение ребёнка
11.09.1871 ст.
Дочь: (Корабельникова) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Корабельникова (Не Разборчиво) Пелагея Гавриловна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.56об-57
Рождение ребёнка
01.08.1875 ст.
Дочь: (Корабельникова) Васса Петровна
Мать ребёнка: Корабельникова (Не Разборчиво) Пелагея Гавриловна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.125.Л.396об-397
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Дочь: (Корабельникова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1879 ст.
Рождение ребёнка
10.06.1881 ст.
Сын: Корабельников Тимофей Петрович ум.мл.
Мать ребёнка: не указана
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.142.Л.188об-189 родился Тимофей родители: Пётр Афанасьевич Корабельников/ Пелагея Гавриловна восприемники: П.А.Исаев и Михаила Семёновича Корабельникова жена Агафия Ермолаевна
Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.
Дочь: (Корабельникова) Любовь Петровна
Мать ребёнка: не указана
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.149.Л.271об-272 родилась Любовь родители: Пётр Афанасьевич Корабельников/ Пелагея Гавриловна восприемники: Андрей Яковлевич Корабельников и Дмитрия Яковлевича Корабельникова жена... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1886 ст.
Сын: Корабельников Онисим Анисим Петрович
Мать ребёнка: не указана
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.162.Л.264об-265 родился Онисим родители: Пётр Афанасьевич Корабельников/ Пелагея Гавриловна восприемники: М.А. Исаев и кр. Михаила Семеновича Корабельникова жена Агафья Ермолаевн... Показать все
Смерть
Неизвестно