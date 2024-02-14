Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

1905 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Галиакберов Нурмухамет (Нурый)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Марзия Габдрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Марзия Габдрахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акберова Марзия Габдрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Мансур Насыйрович

Мать ребёнка: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Рахимов Яппар Насырович

Мать ребёнка: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Акберов Гаффар Насыйрович

Мать ребёнка: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Марзия Габдрахмановна

Рождение ребёнка
05.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Марзия Габдрахмановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Марзия Габдрахмановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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