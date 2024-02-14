Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Галиакберов Нурмухамет (Нурый)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Мансур Насыйрович
Мать ребёнка: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Акберов Гаффар Насыйрович
Мать ребёнка: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
05.09.1937
Рождение ребёнка
1946
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно