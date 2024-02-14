Акберов Мансур Насыйрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкберов Мансур Насыйрович

Акберов Мансур Насыйрович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич

Мать: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова (Ахметова) Гульсира Абдулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова (Ахметова) Гульсира Абдулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова (Ахметова) Гульсира Абдулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова (Ахметова) Гульсира Абдулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акберова (Ахметова) Гульсира Абдулловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.