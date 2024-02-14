Акберов Мансур Насыйрович
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно