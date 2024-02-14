Акберова (Ахметова) Гульсира Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акберова (Ахметова) Гульсира Абдулловна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов Абдулла Галлямович (Галямович)

Мать: Ахметова (Ишмухаметова) Гайнижихан Габдельбасыровна (Басыровна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Мансур Насыйрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Мансур Насыйрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Мансур Насыйрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Мансур Насыйрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акберов Мансур Насыйрович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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