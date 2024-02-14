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Акберов Гаффар Насыйрович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич

Мать: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акберова Шамсинур Зиннатовна

Рождение ребёнка
02.07.1935

Дочь: Хусаинова (Акберова) Бану Гаффаровна

Мать ребёнка: Акберова Шамсинур Зиннатовна

Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Акберов Флюр Гаффарович

Мать ребёнка: Акберова Шамсинур Зиннатовна

Рождение ребёнка
15.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Шамсинур Зиннатовна

Рождение ребёнка
15.10.1941

Дочь: (Акберова) Шагида Гаффаровна

Мать ребёнка: Акберова Шамсинур Зиннатовна

Смерть
1941
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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