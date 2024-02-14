Акберов Гаффар Насыйрович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1914
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1935
Дочь: Хусаинова (Акберова) Бану Гаффаровна
Мать ребёнка: Акберова Шамсинур Зиннатовна
Рождение ребёнка
01.01.1937
Мать ребёнка: Акберова Шамсинур Зиннатовна
Рождение ребёнка
15.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акберова Шамсинур Зиннатовна
Рождение ребёнка
15.10.1941
Дочь: (Акберова) Шагида Гаффаровна
Мать ребёнка: Акберова Шамсинур Зиннатовна
Смерть
1941
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно