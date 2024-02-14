Галиакберов Нурмухамет (Нурый)
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Абульхарыйс Нурыйевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акберова) Мархаба Нурыйевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акберова) Бибиямал Нурыйевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Габдельхабир Нурыйевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усманова (Акберова) Булякамал Нурыйевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Галиакберов Кадир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Галиакберов Буран
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь