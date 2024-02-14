Галиакберов Нурмухамет (Нурый) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалиакберов Нурмухамет (Нурый)

Галиакберов Нурмухамет (Нурый)

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Галиакберов Бикмухамет

Мать: Галиакберова (Абдулкаримова) Гадильбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Абульхарыйс Нурыйевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акберова) Мархаба Нурыйевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акберова) Бибиямал Нурыйевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Басхан Нурыйевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Габдельхабир Нурыйевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усманова (Акберова) Булякамал Нурыйевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Галиакберов Кадир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Галиакберов Буран

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.