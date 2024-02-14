Акберова Марзия Габдрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич
Рождение ребёнка
05.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галиакберов Абдулнасыр (Габдельнасыйр) Нурыйевич
Смерть
Неизвестно