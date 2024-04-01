Толстова (Бугаева) Агафья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстова (Бугаева) Агафья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Бугаев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копейкина Стефанида Васильева

Отец ребёнка: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толстова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстов Евгений Казак Выс. Медвежьего Васильев

Отец ребёнка: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстов Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев

Отец ребёнка: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстов Василий Казак Выс. Медвежьего Васильев

Отец ребёнка: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Бракосочетание
27.01.1841

Муж: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 29 вторым браком ж. 22, солдатская дочь
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Толстов Илья Уряд. Выс. Медвежьего Васильев

Отец ребёнка: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Смерть
Неизвестно

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