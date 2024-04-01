Толстова (Бугаева) Агафья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Бугаев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копейкина Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толстова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1841
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 29 вторым браком ж. 22, солдатская дочь
Рождение ребёнка
Около 1844
Смерть
Неизвестно