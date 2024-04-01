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Копейкина Стефанида Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Мать: Толстова Агафья Алексеева

Рождение ребёнка
07.07.1877

Дочь: Ольга Михайлова

Отец ребёнка: Копейкин Михаил Казак Выс. Медвежьего Иванов

Рождение ребёнка
Около ?.10.1887

Дочь: Устинья Михайлова

Отец ребёнка: Копейкин Михаил Казак Выс. Медвежьего Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Михаил Казак Выс. Медвежьего Иванов

Смерть
Неизвестно
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