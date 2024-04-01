Копейкина Стефанида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1877
Дочь: Ольга Михайлова
Отец ребёнка: Копейкин Михаил Казак Выс. Медвежьего Иванов
Рождение ребёнка
Около ?.10.1887
Дочь: Устинья Михайлова
Отец ребёнка: Копейкин Михаил Казак Выс. Медвежьего Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно