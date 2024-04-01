Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Около 1811
Отец: Толстов Ефрем Казак Р. Медвежьего Игнатьев
Бракосочетание
27.01.1841
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 29 вторым браком ж. 22, солдатская дочь
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Толстов Илья Уряд. Выс. Медвежьего Васильев
Мать ребёнка: Толстова Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копейкина Стефанида Васильева
Мать ребёнка: Толстова Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Толстова Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстов Евгений Казак Выс. Медвежьего Васильев
Мать ребёнка: Толстова Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстов Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев
Мать ребёнка: Толстова Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстов Василий Казак Выс. Медвежьего Васильев
Мать ребёнка: Толстова Агафья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно