Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Толстов Ефрем Казак Р. Медвежьего Игнатьев

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1841

Жена: Толстова Агафья Алексеева

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 29 вторым браком ж. 22, солдатская дочь
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Толстов Илья Уряд. Выс. Медвежьего Васильев

Мать ребёнка: Толстова Агафья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копейкина Стефанида Васильева

Мать ребёнка: Толстова Агафья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Толстова Агафья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстов Евгений Казак Выс. Медвежьего Васильев

Мать ребёнка: Толстова Агафья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстов Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев

Мать ребёнка: Толстова Агафья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстов Василий Казак Выс. Медвежьего Васильев

Мать ребёнка: Толстова Агафья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстова Агафья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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