Толстов Василий Казак Выс. Медвежьего Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1872
Дочь: Чернышева ? Марина Васильева
Мать ребёнка: Толстова Васса Иванова
Рождение ребёнка
17.09.1876
Дочь: Вера Васильева
Мать ребёнка: Толстова Васса Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Толстова Васса Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстов Иоаким Уряд. Выс. Медвежьего Васильев
Мать ребёнка: Толстова Васса Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Васильева
Мать ребёнка: Толстова Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстова Васса Иванова
Смерть
Неизвестно