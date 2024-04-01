Толстов Василий Казак Выс. Медвежьего Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстов Василий Казак Выс. Медвежьего Васильев

Толстов Василий Казак Выс. Медвежьего Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Мать: Толстова Агафья Алексеева

Рождение ребёнка
24.02.1872

Дочь: Чернышева ? Марина Васильева

Мать ребёнка: Толстова Васса Иванова

Рождение ребёнка
17.09.1876

Дочь: Вера Васильева

Мать ребёнка: Толстова Васса Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстов Лука Васильев

Мать ребёнка: Толстова Васса Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстов Иоаким Уряд. Выс. Медвежьего Васильев

Мать ребёнка: Толстова Васса Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Васильева

Мать ребёнка: Толстова Васса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстова Васса Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close