Толстов Илья Уряд. Выс. Медвежьего Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
07.04.1871
М. 26 Ж. 16
Рождение ребёнка
02.04.1872
Сын: Толстов Никита Ильин
Мать ребёнка: Толстова Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
19.03.1873
Сын: Толстов Сергей Ильин
Мать ребёнка: Толстова Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
07.07.1874
Дочь: Елена Ильина
Мать ребёнка: Толстова Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
24.11.1875
Дочь: Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Толстова Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
31.05.1877
Дочь: Феодосия Ильина
Мать ребёнка: Толстова Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
25.07.1879
Мать ребёнка: Толстова Устинья Григорьева
Смерть
Неизвестно