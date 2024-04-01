Толстов Илья Уряд. Выс. Медвежьего Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстов Илья Уряд. Выс. Медвежьего Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Мать: Толстова Агафья Алексеева

Бракосочетание
07.04.1871

Жена: Толстова Устинья Григорьева

М. 26 Ж. 16
Рождение ребёнка
02.04.1872

Сын: Толстов Никита Ильин

Мать ребёнка: Толстова Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
19.03.1873

Сын: Толстов Сергей Ильин

Мать ребёнка: Толстова Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
07.07.1874

Дочь: Елена Ильина

Мать ребёнка: Толстова Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
24.11.1875

Дочь: Екатерина Ильина

Мать ребёнка: Толстова Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
31.05.1877

Дочь: Феодосия Ильина

Мать ребёнка: Толстова Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
25.07.1879

Сын: Толстов Николай Ильин

Мать ребёнка: Толстова Устинья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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