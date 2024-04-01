Толстова (Голенкова) Устинья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
07.04.1871
М. 26 Ж. 16
Рождение ребёнка
02.04.1872
Сын: Толстов Никита Ильин
Отец ребёнка: Толстов Илья Уряд. Выс. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
19.03.1873
Сын: Толстов Сергей Ильин
Отец ребёнка: Толстов Илья Уряд. Выс. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
07.07.1874
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Толстов Илья Уряд. Выс. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
24.11.1875
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Толстов Илья Уряд. Выс. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
31.05.1877
Дочь: Феодосия Ильина
Отец ребёнка: Толстов Илья Уряд. Выс. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
25.07.1879
Отец ребёнка: Толстов Илья Уряд. Выс. Медвежьего Васильев
Смерть
Неизвестно