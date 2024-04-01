Голенкова (Портнягина) Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкова (Портнягина) Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1826

Отец: Портнягин Федор Дмитриев

Мать: Портнягина (Кайгородова) Авдотья Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голенков Григорий Казак Ст. Медвежьей Тимофеев

Бракосочетание
04.02.1848

Муж: Голенков Григорий Казак Ст. Медвежьей Тимофеев

м. 18 ж. 22
Рождение ребёнка
04.12.1848

Дочь: (Голенкова) Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Голенков Григорий Казак Ст. Медвежьей Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Толстова (Голенкова) Устинья Григорьева

Отец ребёнка: Голенков Григорий Казак Ст. Медвежьей Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: (Голенкова) Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Голенков Григорий Казак Ст. Медвежьей Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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