Голенкова (Портнягина) Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1826
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1848
м. 18 ж. 22
Рождение ребёнка
04.12.1848
Дочь: (Голенкова) Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Голенков Григорий Казак Ст. Медвежьей Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1854
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: (Голенкова) Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Голенков Григорий Казак Ст. Медвежьей Тимофеев
Смерть
Неизвестно