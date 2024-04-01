Портнягина (Кайгородова) Авдотья Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнягина (Кайгородова) Авдотья Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

До 1844

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Кайгородов Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1826

Муж: Портнягин Федор Дмитриев

м. 20 ж. 22 крестьянская дочь, Чистоозерской волости
Рождение ребёнка
07.12.1826

Дочь: Голенкова (Портнягина) Анна Федорова

Отец ребёнка: Портнягин Федор Дмитриев

Рождение ребёнка
17.01.1832

Сын: Портнягин Ефим Федоров

Отец ребёнка: Портнягин Федор Дмитриев

Смерть
До 1844

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