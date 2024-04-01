Портнягина (Кайгородова) Авдотья Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиДо 1844
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Кайгородов Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1826
м. 20 ж. 22 крестьянская дочь, Чистоозерской волости
Рождение ребёнка
07.12.1826
Дочь: Голенкова (Портнягина) Анна Федорова
Отец ребёнка: Портнягин Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
17.01.1832
Отец ребёнка: Портнягин Федор Дмитриев
Смерть
До 1844