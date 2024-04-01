Толстов Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
После ?.03.1866
Рождение ребёнка
Около ?.03.1871
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Толстова Серафима Михайлова
Рождение ребёнка
20.08.1873
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Толстова Серафима Михайлова
Рождение ребёнка
24.08.1874
Сын: Толстов Петр Иванов
Мать ребёнка: Толстова Серафима Михайлова
Рождение ребёнка
08.09.1875
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Толстова Серафима Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстов Федор Иванов
Мать ребёнка: Толстова Серафима Михайлова
Смерть
Неизвестно