Толстов Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстов Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толстов Василий Казак Кр.Николаевской Ефремов

Мать: Толстова Агафья Алексеева

Бракосочетание
После ?.03.1866

Жена: Толстова Серафима Михайлова

Рождение ребёнка
Около ?.03.1871

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Толстова Серафима Михайлова

Рождение ребёнка
20.08.1873

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Толстова Серафима Михайлова

Рождение ребёнка
24.08.1874

Сын: Толстов Петр Иванов

Мать ребёнка: Толстова Серафима Михайлова

Рождение ребёнка
08.09.1875

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Толстова Серафима Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстов Федор Иванов

Мать ребёнка: Толстова Серафима Михайлова

Смерть
Неизвестно
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