Толстова (Карташева?) Серафима Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
После ?.03.1866
Рождение ребёнка
Около ?.03.1871
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Толстов Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
20.08.1873
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Толстов Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
24.08.1874
Сын: Толстов Петр Иванов
Отец ребёнка: Толстов Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
08.09.1875
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Толстов Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстов Федор Иванов
Отец ребёнка: Толстов Иван Казак Выс. Медвежьего Васильев
Смерть
Неизвестно