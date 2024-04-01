Карташев Михаил Казак Кр.Полуденной Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Карташев Иосиф Андреев
Бракосочетание
16.07.1826
м. 17 записан как Михаил Иванов ж. 18
Рождение ребёнка
19.09.1835
Дочь: Белова Надежда Михайлова
Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
26.01.1836
Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
23.06.1838
Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
16.09.1839
Дочь: Меньших ? Любовь Михайлова
Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
15.06.1842
Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстова Серафима Михайлова
Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова
Смерть
Неизвестно