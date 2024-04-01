Карташев Михаил Казак Кр.Полуденной Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташев Михаил Казак Кр.Полуденной Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Карташев Иосиф Андреев

Мать: Карташева Елена Алексеева

Бракосочетание
16.07.1826

Жена: Карташева Авдотья Федорова

м. 17 записан как Михаил Иванов ж. 18
Рождение ребёнка
19.09.1835

Дочь: Белова Надежда Михайлова

Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
26.01.1836

Сын: Карташев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
23.06.1838

Сын: Карташев Кир Михайлов

Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
16.09.1839

Дочь: Меньших ? Любовь Михайлова

Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
15.06.1842

Сын: Карташев Иона Михайлов

Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Карташев Никита Михайлов

Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстова Серафима Михайлова

Мать ребёнка: Карташева Авдотья Федорова

Смерть
Неизвестно
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