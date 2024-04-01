Карташев Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1836
Рождение ребёнка
30.05.1876
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Карташева Вера Львова
Рождение ребёнка
27.10.1879
Мать ребёнка: Карташева Вера Львова
Рождение ребёнка
20.10.1883
Мать ребёнка: Карташева Вера Львова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карташева Вера Львова
Смерть
Неизвестно