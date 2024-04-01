Карташева Вера Львова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сизухин Лев Федоров
Рождение ребёнка
30.05.1876
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Карташев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
27.10.1879
Отец ребёнка: Карташев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
20.10.1883
Отец ребёнка: Карташев Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно