Карташева Вера Львова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарташева Вера Львова

Карташева Вера Львова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сизухин Лев Федоров

Мать: Сизухина Пелагия Андреева

Рождение ребёнка
30.05.1876

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Карташев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
27.10.1879

Сын: Карташев Нестор Иванов

Отец ребёнка: Карташев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
20.10.1883

Сын: Карташев Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Карташев Иван Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close