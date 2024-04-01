Сизухина Пелагия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизухина Пелагия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

13.02.1877

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1835

Дочь: Матрона Львова

Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров

Рождение ребёнка
15.10.1836

Сын: Сизухин Петр Львов

Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров

Рождение ребёнка
23.01.1842

Дочь: Буторина Мария Львова

Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров

Павел Петров Кузнецов, дев Анастастасия Григорьева Кондратова
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Сизухин Лаврентий Львов

Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Петухова Анастасия Львова

Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Бабаковская Агрипина Львова

Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизухин Яков Львов

Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташева Вера Львова

Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизухин Лев Федоров

Смерть
13.02.1877
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