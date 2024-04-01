Сизухина Пелагия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти13.02.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1835
Дочь: Матрона Львова
Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров
Рождение ребёнка
15.10.1836
Сын: Сизухин Петр Львов
Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров
Рождение ребёнка
23.01.1842
Дочь: Буторина Мария Львова
Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров
Павел Петров Кузнецов, дев Анастастасия Григорьева Кондратова
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Петухова Анастасия Львова
Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Бабаковская Агрипина Львова
Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизухин Яков Львов
Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташева Вера Львова
Отец ребёнка: Сизухин Лев Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сизухин Лев Федоров
Смерть
13.02.1877