Петухова (Сизухина) Анастасия Львова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Сизухина) Анастасия Львова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Около 1916

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Сизухин Лев Федоров

Мать: Сизухина Пелагия Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Илья? Михайлов

Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев

Бракосочетание
28.01.1866

Муж: Петухов Михаил Андреев

м. 27 ж. 19
Рождение ребёнка
18.11.1866

Сын: Петухов Роман Михайлов

Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Петухов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
24.08.1872

Дочь: (Петухова) Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
11.04.1874

Дочь: Баталова (Петухова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
09.04.1877

Сын: Петухов Терентий Михайлов

Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
29.05.1880

Сын: Петухов Игнатий Михайлов

Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
30.03.1884

Дочь: (Петухова) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Иванова (Петухова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев

Смерть
Около 1916

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