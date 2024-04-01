Петухова (Сизухина) Анастасия Львова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиОколо 1916
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Сизухин Лев Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев
Бракосочетание
28.01.1866
м. 27 ж. 19
Рождение ребёнка
18.11.1866
Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
24.08.1872
Дочь: (Петухова) Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
11.04.1874
Дочь: Баталова (Петухова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
09.04.1877
Сын: Петухов Терентий Михайлов
Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
29.05.1880
Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
30.03.1884
Дочь: (Петухова) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Иванова (Петухова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Петухов Михаил Андреев
Смерть
Около 1916