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Карташев Иосиф Андреев

Место рождения

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

25.03.1784

Дата смерти

18.12.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1784

Отец: Карташев Андрей Казак Д. Новопавловской Петров

Мать: Карташева Авдотья Терентьева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
брат отцу Василий
Бракосочетание
19.02.1804

Жена: Карташева Елена Алексеева

м. 19 ж. 16
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Карташев Михаил Казак Кр.Полуденной Осипов

Мать ребёнка: Карташева Елена Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Чернцова Марина Осипова

Мать ребёнка: Карташева Елена Алексеева

Смерть
18.12.1849
65 лет, от чахотки
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