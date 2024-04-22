Карташев Иосиф Андреев
Место рождения
Дата рождения25.03.1784
Дата смерти18.12.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1784
брат отцу Василий
Бракосочетание
19.02.1804
м. 19 ж. 16
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Карташев Михаил Казак Кр.Полуденной Осипов
Мать ребёнка: Карташева Елена Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Чернцова Марина Осипова
Мать ребёнка: Карташева Елена Алексеева
Смерть
18.12.1849
65 лет, от чахотки