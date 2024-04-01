Белова (Карташева) Надежда Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Карташева) Надежда Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1835

Дата смерти

03.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1835

Отец: Карташев Михаил Казак Кр.Полуденной Осипов

Мать: Карташева Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
20.07.1859

Сын: Белов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
08.08.1862

Сын: Белов Матвей Дмитриев

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
13.12.1864

Дочь: Лукия Дмитриева

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
24.03.1866

Дочь: Бутакова Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Белов Тимофей Дмитриев

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
02.12.1871

Сын: Белов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
12.09.1874

Дочь: Феодора Дмитриева

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
31.07.1878

Сын: Белов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев

Евгений Никитин Белов, к.ж Васса Дмитриева Белова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев

Смерть
03.03.1910
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
74 года
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