Белова (Карташева) Надежда Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1835
Дата смерти03.03.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1835
Рождение ребёнка
20.07.1859
Сын: Белов Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
08.08.1862
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
13.12.1864
Дочь: Лукия Дмитриева
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
24.03.1866
Дочь: Бутакова Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
02.12.1871
Сын: Белов Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
12.09.1874
Дочь: Феодора Дмитриева
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
31.07.1878
Отец ребёнка: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев
Евгений Никитин Белов, к.ж Васса Дмитриева Белова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1910
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
74 года