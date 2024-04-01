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Белов Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1878

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1878

Отец: Белов Дмитрий Урядник Кр. Полуденной Николаев

Мать: Белова Надежда Михайлова

Евгений Никитин Белов, к.ж Васса Дмитриева Белова
Бракосочетание
19.01.1904

Жена: Белова Устинья Порфиревна

м. 25 ж 18 Петр и Иван Евграфовы Беловы
Рождение ребёнка
08.11.1904

Дочь: Феоктиста Васильевна

Мать ребёнка: Белова Устинья Порфиревна

Рождение ребёнка
21.10.1906

Сын: Белов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Белова Устинья Порфиревна

Рождение ребёнка
25.12.1907

Сын: Белов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Белова Устинья Порфиревна

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Белова Устинья Порфиревна

Рождение ребёнка
30.04.1914

Сын: Белов Иван Васильев

Мать ребёнка: Белова Устинья Порфиревна

Смерть
После 1917
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