Белов Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1878
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1878
Евгений Никитин Белов, к.ж Васса Дмитриева Белова
Бракосочетание
19.01.1904
м. 25 ж 18 Петр и Иван Евграфовы Беловы
Рождение ребёнка
08.11.1904
Дочь: Феоктиста Васильевна
Мать ребёнка: Белова Устинья Порфиревна
Рождение ребёнка
21.10.1906
Сын: Белов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Белова Устинья Порфиревна
Рождение ребёнка
25.12.1907
Мать ребёнка: Белова Устинья Порфиревна
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Белова Устинья Порфиревна
Рождение ребёнка
30.04.1914
Сын: Белов Иван Васильев
Мать ребёнка: Белова Устинья Порфиревна
Смерть
После 1917