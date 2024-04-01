Белова (Шестернина) Устинья Порфиревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Шестернина) Устинья Порфиревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Шестернин Порфирий Гаврилов

Мать: Шестернина Наталья Георгиевна

Бракосочетание
19.01.1904

Муж: Белов Василий Дмитриевич

м. 25 ж 18 Петр и Иван Евграфовы Беловы
Рождение ребёнка
08.11.1904

Дочь: Феоктиста Васильевна

Отец ребёнка: Белов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.10.1906

Сын: Белов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Белов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.12.1907

Сын: Белов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Белов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Белов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.04.1914

Сын: Белов Иван Васильев

Отец ребёнка: Белов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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