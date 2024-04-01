Белова (Шестернина) Устинья Порфиревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
19.01.1904
м. 25 ж 18 Петр и Иван Евграфовы Беловы
Рождение ребёнка
08.11.1904
Дочь: Феоктиста Васильевна
Отец ребёнка: Белов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.10.1906
Сын: Белов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Белов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.12.1907
Отец ребёнка: Белов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Белов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.04.1914
Сын: Белов Иван Васильев
Отец ребёнка: Белов Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно