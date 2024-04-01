Шестернина Наталья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Белова Устинья Порфиревна
Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шестернин Михаил Порфирьевич
Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов
Рождение ребёнка
05.02.1900
Дочь: Мария Порфирева
Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лазутин Трофим Константинович
Отец ребёнка: Лазутин Константин Пормениев
С. Раевка
Рождение ребёнка
19.09.1903
Сын: Шестернин Федор Перфирьев
Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов
Рождение ребёнка
11.?.1905
Сын: Шестернин Сергий Порфирьевич
Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов
Рождение ребёнка
15.08.1906
Сын: Шестернин Иван Порфирьевич
Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов
Рождение ребёнка
14.12.1908
Сын: Шестернин Стефан Порфирьевич
Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов
Бракосочетание
22.?.1913
Раевской деревни крестьянин 39 лет оба вторым браком
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно