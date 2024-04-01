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Шестернина Наталья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Белова Устинья Порфиревна

Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шестернин Михаил Порфирьевич

Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов

Рождение ребёнка
05.02.1900

Дочь: Мария Порфирева

Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лазутин Трофим Константинович

Отец ребёнка: Лазутин Константин Пормениев

С. Раевка
Рождение ребёнка
19.09.1903

Сын: Шестернин Федор Перфирьев

Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов

Рождение ребёнка
11.?.1905

Сын: Шестернин Сергий Порфирьевич

Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов

Рождение ребёнка
15.08.1906

Сын: Шестернин Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов

Рождение ребёнка
14.12.1908

Сын: Шестернин Стефан Порфирьевич

Отец ребёнка: Шестернин Порфирий Гаврилов

Бракосочетание
22.?.1913

Муж: Лазутин Константин Пормениев

Раевской деревни крестьянин 39 лет оба вторым браком
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестернин Порфирий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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