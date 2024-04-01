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Шестернин Михаил Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Шестернин Порфирий Гаврилов

Мать: Шестернина Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Аполинария Михайловна

Мать ребёнка: Шестернина Евдокия

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Шестернина Евдокия

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шестернин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Шестернина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестернина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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