Шестернин Михаил Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Аполинария Михайловна
Мать ребёнка: Шестернина Евдокия
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Шестернина Евдокия
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шестернин Петр Михайлович
Мать ребёнка: Шестернина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестернина Евдокия
Смерть
Неизвестно